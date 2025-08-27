قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
أخبار العالم

هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن هجوما روسيا وقع الليلة الماضية وألحق أضرارا بمؤسسة تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة.

وقال حاكم الإقليم فولوديمير كوهوت، في بيان على تطبيق تيليجرام للرسائل النصية ، إن الهجوم تسبب في قطع الكهرباء عن المستهلكين مؤقتًا، والتي تم استعادتها منذ وقت قصير.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بروسيا خلال الليل.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 26 طائرة بدون طيار أوكرانية: 15 فوق منطقة روستوف، وأربع فوق منطقة أوريول، وثلاث فوق منطقة بيلجورود، واثنتان فوق منطقة بريانسك، واثنتان فوق منطقة كورسك".

وذكرت موسكو ، أنه لا اتفاق حتى الآن لرفع مستوى وفدي التفاوض الروسي والأوكراني.

الروسي والأوكراني حاكم الإقليم فولوديمير كوهوت الطاقة حاكم منطقة بولتافا هجوم روسي هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية

