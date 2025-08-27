هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية

قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن هجوما روسيا وقع الليلة الماضية وألحق أضرارا بمؤسسة تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة.

وقال حاكم الإقليم فولوديمير كوهوت، في بيان على تطبيق تيليجرام للرسائل النصية ، إن الهجوم تسبب في قطع الكهرباء عن المستهلكين مؤقتًا، والتي تم استعادتها منذ وقت قصير.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بروسيا خلال الليل.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 26 طائرة بدون طيار أوكرانية: 15 فوق منطقة روستوف، وأربع فوق منطقة أوريول، وثلاث فوق منطقة بيلجورود، واثنتان فوق منطقة بريانسك، واثنتان فوق منطقة كورسك".

وذكرت موسكو ، أنه لا اتفاق حتى الآن لرفع مستوى وفدي التفاوض الروسي والأوكراني.