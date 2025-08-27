قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
خبير يكشف تأثير انخفاض مستويات الأمطار على حوض النيل الأزرق
خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم
«سيبوا الناس بجمالها».. صبري فواز يشيد بتصريحات والد الطفلة هايدي بعد لفتتها الإنسانية
علاء إبراهيم: معسكر تونس الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي
ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف
هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟.. الأزهر يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%

ترامب
ترامب
ناصر السيد

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على معظم الواردات الأمريكية من الهند، مُنفذًا بذلك تهديده بمعاقبة أحد أكبر اقتصادات العالم على شرائه النفط الروسي بأسعار مخفضة.

هذه الرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الأربعاء في واشنطن، تُهدد بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الهندي وزيادة اضطراب سلاسل التوريد العالمية.

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على البضائع الهندية حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ترامب أعلن عن خطط لمضاعفة المعدل، مُشيرًا إلى مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، الذي زعم البيت الأبيض أنه يُموّل حرب روسيا ضد أوكرانيا بشكل غير مباشر.

زاد ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير على البضائع الواردة من معظم أنحاء العالم منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، مما أدى إلى توتر العلاقات مع اقتصادات الحلفاء والمنافسين، وأجج المخاوف من ارتفاع التضخم.

هذه الخطوة الأخيرة تجعل المُصدرين الهنود يواجهون واحدة من أعلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب على البضائع الواردة من الخارج. 

تُعاني البرازيل أيضًا من رسوم جمركية بنسبة 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

تُواجه معظم صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة (التي بلغت قيمتها 87.3 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وفقًا للممثل التجاري الأمريكي) الآن رسومًا جمركية باهظة، على الرغم من أنه من المُقرر إعفاء بعض المنتجات الرئيسية، بما في ذلك الهواتف الذكية، في الوقت الحالي.

دفع هذا الإجراء، الذي أُكّد في إشعار صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعض الاقتصاديين إلى توقع انخفاض حاد في التجارة بين البلدين.

ترامب اقتصاد الهند رسوم جمركية النفط الروسي الرئيس الأمريكي الواردات الأمريكية من الهند الاقتصاد الهندي البضائع الهندية الرسوم الجمركية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

أحمد موسى

قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ترشيحاتنا

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

أحمد عبد القادر الشهير بميدو

العاملين بالمالية والضرائب تدين اعتقال السلطات البريطانية أحمد عبد القادر

بالصور

كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول

ماذا يحدث عند شرب البابونج؟.. فوائد صحية مذهلة

ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية

خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم

الرحم
الرحم
الرحم

فقدان حاسة الشم قد يكون إنذارًا مبكرًا لمرض الزهايمر.. دراسة تكشف السبب الحقيقي

لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟
لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟
لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد