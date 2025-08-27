بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على معظم الواردات الأمريكية من الهند، مُنفذًا بذلك تهديده بمعاقبة أحد أكبر اقتصادات العالم على شرائه النفط الروسي بأسعار مخفضة.

هذه الرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الأربعاء في واشنطن، تُهدد بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الهندي وزيادة اضطراب سلاسل التوريد العالمية.

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على البضائع الهندية حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ترامب أعلن عن خطط لمضاعفة المعدل، مُشيرًا إلى مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، الذي زعم البيت الأبيض أنه يُموّل حرب روسيا ضد أوكرانيا بشكل غير مباشر.

زاد ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير على البضائع الواردة من معظم أنحاء العالم منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، مما أدى إلى توتر العلاقات مع اقتصادات الحلفاء والمنافسين، وأجج المخاوف من ارتفاع التضخم.

هذه الخطوة الأخيرة تجعل المُصدرين الهنود يواجهون واحدة من أعلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب على البضائع الواردة من الخارج.

تُعاني البرازيل أيضًا من رسوم جمركية بنسبة 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

تُواجه معظم صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة (التي بلغت قيمتها 87.3 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وفقًا للممثل التجاري الأمريكي) الآن رسومًا جمركية باهظة، على الرغم من أنه من المُقرر إعفاء بعض المنتجات الرئيسية، بما في ذلك الهواتف الذكية، في الوقت الحالي.

دفع هذا الإجراء، الذي أُكّد في إشعار صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعض الاقتصاديين إلى توقع انخفاض حاد في التجارة بين البلدين.