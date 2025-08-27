خطوة عملاقة نحو المريخ .. هبوط آمن لصاروخ ستارشيب العملاق | شاهد

أعلنت شركة "سبيس إكس" المملوكة لأغني رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب"، المصمم للذهاب إلى القمر والمريخ، في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات تقنية.

وأقلع الصاروخ العملاق الذي يتجاوز ارتفاعه 120 مترا بعيد الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش)، حسبما أظهر بث مصور حي للرحلة.

هبطت مركبة ستارشيب الفضائية هبوطًا دقيقًا في المحيط الهندي بعد ساعة تقريبًا من هبوط صاروخ سوبر هيفي المُتحكم به في مياه ساحل الخليج شرق تكساس والمكسيك.

قال دان هوت من سبيس إكس: "تهانينا لجميع زملائنا في سبيس إكس - لقد مرّ عام"، في إشارة على ما يبدو إلى أن ستارشيب لم تُجرِ مثل هذه الرحلة النظيفة منذ عام 2024، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

بعد ثلاث رحلات تجريبية متتالية فشلت في هبوط مركبة ستارشيب الفضائية بشكل آمن، يبدو أن سبيس إكس قد توصلت أخيرًا إلى كيفية إعادة هذه النسخة من المركبة عبر الغلاف الجوي للأرض سليمة ودون فقدان الاتصال.

منذ أن أطلقت سبيس إكس نسخة جديدة ومُطوّرة من ستارشيب في يناير، انفجرت المركبة الفضائية بعد دقائق قليلة من انطلاقها أو خرجت عن السيطرة.

لم يُظهر أن المركبة الفضائية واجهت أي مشاكل من هذا القبيل في رحلة اليوم ووصلت ستارشيب إلى وجهتها رغم محاولات سبيس إكس العلنية لاكتشاف حدود قدراتها.