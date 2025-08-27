قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر في كولومبيا .. قرويون يختطفون 34 جنديًا بأوامر من المُتمردين

وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز
ناصر السيد

أعلنت الحكومة الكولومبية يوم الثلاثاء أن 34 من جنودها الذين يقاتلون المتمردين في الجنوب قد "اختطفوا" على يد قرويين يتصرفون بأوامر من جماعة متمردة.

وصرح وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز بأن الجيش "سيستخدم جميع قدراته" لتأمين إطلاق سراح الجنود المحتجزين في مقاطعة غوافياري، وعرض مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى قادة المتمردين الذين خططوا للحادث.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي: "هذا عمل غير قانوني. هؤلاء الأشخاص يعرقلون عملية عسكرية ضد التهديد الرئيسي في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف سانشيز أن الجنود محتجزون بالقرب من قرية إل ريتورنو منذ يوم الأحد، عقب تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل 10 أعضاء من جماعة منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وأشار إلى أن القرويين الذين يحتجزون الجنود الأسرى يطالبون بإعادة جثة أحد المتمردين المقتول، والتي نُقلت إلى مشرحة في عاصمة المقاطعة.

وتواجه كولومبيا صعوبة في الحفاظ على الأمن في بعض المناطق الريفية، حيث تتقاتل عصابات المخدرات والجماعات المتمردة على الأراضي التي تخلت عنها القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وهي جماعة حرب العصابات التي عقدت السلام مع الحكومة عام ٢٠١٦.

في بعض المناطق النائية، تُحاصر القوات الحكومية أحيانًا وتُحتجز من قِبل قرويين مسلحين أو غير مسلحين لأيام حتى يتم التفاوض على إطلاق سراحهم مع الجهات الحكومية.

في الماضي، ألقت الحكومة باللوم على قادة المتمردين في هذه الحالات، قائلة إنهم يضغطون على المدنيين للتحرك ضد القوات الكولومبية.

