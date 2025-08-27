ويتكوف: واشنطن تسعى لإنجاز اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية 2025

صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بأن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام.

وقال المبعوث الأمريكي: "نأمل أن نتمكن بحلول نهاية هذا العام، وربما قبل ذلك بقليل، من إيجاد جميع المكونات اللازمة لإبرام اتفاق سلام".

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة لديها فرقًا فنية تعمل على حل جميع المسائل المتعلقة بشروط التسوية، مضيفا أنه سيلتقي بممثلين أوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع.

وفي سياق آخر، صرح ويتكوف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرأس "اجتماعًا موسعًا" في البيت الأبيض بشأن غزة يوم الأربعاء.

وقال ويتكوف لقناة فوكس نيوز إن إدارة ترامب لديها خطة لليوم التالي بشأن غزة، ولدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض غدًا، برئاسة الرئيس، وهي خطة شاملة للغاية نضعها في اليوم التالي".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "نعتقد أننا سنحسم هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، بالتأكيد قبل نهاية هذا العام".

وأوضح ويتكوف أن اجتماع ترامب بشأن غزة سيتضمن مناقشة المساعدات الإنسانية واليوم التالي.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن أمس الأول الاثنين أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ستكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة، وتوجد حاليا دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن إنهاء حرب غزة".

وأضاف ترامب، أنه “يجب أن يتوقف ما يحدث، لكن الناس لا يمكنهم نسيان 7 أكتوبر، وأتعامل مع نتنياهو كثيرا، وحققنا نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي”.