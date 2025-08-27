جنوب لبنان يشتعل مُجددًا.. إسرائيل تتوغل وتوسّع مواقعها العسكرية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل إلى داخل الأراضي اللبنانية في محاولة لتوسيع أحد المواقع العسكرية الخمسة التي يسيطر عليها في جنوبي البلاد خلال حربه الأخيرة ضد حزب الله.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن جيش الاحتلال يقوم بأعمال توسعة لموقعه المستحدث في تلة جل الدير عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن جرافة كبيرة رُصدت تعمل في فترة قبل ظهر اليوم، على إزالة الصخور وأعمال تجريف.

وأضافت أن قوة إسرائيلية توغلت في الوادي الواقع عند أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وبقيت لأكثر من ساعة في المنطقة قبل أن تنسحب منها.

يأتي ذلك في ظل عدم التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالهدنة الموقعة مع حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، نهاية نوفمبر الماضي، والتي أوقفت التصعيد بين الجانبين الذي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بعد 24 ساعة من طوفان الأقصى الذي بدأ بهجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.