إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية

كشف وزير الدفاع الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة، أن الجيش الإيراني تمكن من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، خلال حرب الـ12 يوما التي اندلعت خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني خلال اجتماع مشترك عُقد بعد ظهر أمس الثلاثاء بحضور رؤساء لجان مجلس الشورى الإسلامي والمسؤولين الآخرين في وزارة الدفاع الإيرانية، أن الجيش وباستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المتقدمة تمكنت خلال الحرب الاخيرة من اختراق دفاعات الكيان الصهيوني متعدد الطبقات وتدمير العديد من أهدافه العسكرية بالصواريخ."

وقال زادة إنه "في إطار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية بشأن الحفاظ على وتعزيز الاستعداد المتزايد لمواجهة تهديدات الأعداء، أثبتت القوات المسلحة بروح الثقة بالنفس، والاعتماد على قوة الإيمان، والتركيز على المعرفة، واستمرار الابتكار والتقنيات الحديثة بمنهج جهادي، الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني الخبيث خاصة في الحرب العدوانية الأخيرة امام العالم أجمع."

وتابع: "في الدفاع المقدس والوطني الأخير، تمكنت القوات المسلحة باستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المتقدمة من خلال العمليات الهجومية من اختراق دفاعات النظام الصهيوني متعدد الطبقات والمتقدم الذي تدعمه دول غربية وأمريكا، بنجاح، وتدمير العديد من أهدافه العسكرية بالصواريخ التي هي ثمرة جهود خبرائنا الدفاعيين."