قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس جامعة المنيا يتبرع بربع راتبه لدعم مستشفى الأورام.. و9 كليات تنتهي من ملفات الجودة|تفاصيل
صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي
طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو
إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية
قانون الإيجار القديم يعطي حق الإخلاء الفوري للمالك دون إنذار.. متى يحدث ذلك؟
نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ايران: لايحق للترويكا الأوروبية تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات

اسماعيل بقائي
اسماعيل بقائي
القسم الخارجي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الدول الأوروبية الثلاث — بريطانيا وفرنسا وألمانيا — لا تملك الحق في استخدام آلية “الزناد” (snapback) لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 

وأكد خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن طهران تحذر من أن هذا الاستخدام سيكون له تبعات خطيرة، وأنها بصدد دراسة كافة السيناريوهات لاحتمال نشوء أحداث مكلفة على صعيد الدولة

أشار بقائي إلى أن القضية مدرجة منذ فترة طويلة على جدول أعمال الدبلوماسية الإيرانية وقد جرى بحثها عبر مباحثات مستمرة في جنيف إلى جانب اتصالات مع الصين وروسيا، وفق رويترز 

وأضاف أن طهران ما تزال ملتزمة بالحوار وتعتبر نفسها طرفًا رسميًا في الاتفاق النووي (JCPOA)، مؤكّدًا أن "خطها الأحمر هو المصالح الوطنية"، حسب وكالة تسنيم الايرانية.

من جهتها، تشير تقارير صحفية إلى أن جولة المباحثات بين إيران والدول الأوروبية في جنيف لم تُحرز تقدمًا ملموسًا، رغم اقتراب موعد أقصى نهاية أغسطس لتفعيل آلية "الزناد" والتي تمكن من إعادة فرض العقوبات دون الحاجة لتصويت مجلس الأمن، وفقا لـ رويترز.

في هذا الصدد، طالب الجانب الأوروبي إيران باستئناف المفاوضات سريعًا، وإعادة السماح لوكالة الطاقة الذرية (IAEA) بالوصول إلى منشآتها، وتفسير حجم مخزون اليورانيوم المخصّب، حسب وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وبدوره، وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب‌آبادي، فرض العقوبات الجديدة بأنها يؤرّق الأوضاع ويُصعّب النزاع النووي، مشيرًا إلى أن أوروبا نفت وجود أي شرعية قانونية لهذه الخطوة، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وفقا لـ رويترز

وتعترض طهران على خطوات فرض العقوبات، معتبرة أن الانسحاب الأمريكي والأوروبي من الالتزامات يقلّص من شرعية تفعيل إجراءات التوافق، كما يدعمه خبراء قانونيون في إيران الذين يرون أن الترويكا الأوروبية لا تملك بعد قانونيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا تفعيل هذا الخيار، وفقا لتقارير الإعلام الإيرانية

لقد وجّهت إيران إنذارًا واضحًا للدول الأوروبية الثلاث بعدم تفعيل آلية "الزناد"، معتبرة ذلك خطوة بلا مبرر قانوني وأخلاقي، ومهدّدة بعواقبها. رغم بدء المفاوضات في جنيف وحراك دبلوماسي واسع، لم تُحرز تقدّمات ملموسة حتى الآن، في ظل اقتراب الموعد النهائي نهاية أغسطس لتفعيل هذه الآلية.

الترويكا الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا المانيا اسماعيل بقائي ايران البرنامج النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

صورة أرشيفية

رسمياً .. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

حظك اليوم .. برج الثور الأربعاء 27 أغسطس 2025 | توقعات مهنية وعاطفية وصحية

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.. مفاجآت عائلية وتطورات مهنية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد