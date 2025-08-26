وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي

أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي، الاستعداد للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الدول الأوروبية، لكنه شدد على أن عملية بناء الثقة يجب أن تكون متبادلة، لا أحادية الجانب.

وفي مقابلة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، وصف بقائي تهديد بعض العواصم الأوروبية بإعادة فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك" بأنه خطوة "غير قانونية" وذات "تداعيات سلبية"، مشيراً إلى أنها قد تُقصي أوروبا عن مسار الحوار.

وأوضح المتحدث أن إيران التزمت بالاتفاق النووي لسنوات، قبل أن تقلص بعض التزاماتها عام 2019 نتيجة انسحاب الولايات المتحدة وفشل الأوروبيين في الوفاء بوعودهم، مؤكدًا أن طهران لن تقبل الالتزام دون الحصول على حقوقها المنصوص عليها.