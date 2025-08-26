قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتل 3 جنود سوريين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

القسم الخارجي

أفادت وكالة "أ.ف.ب" (AFP) الفرنسية بأن ثلاثة جنود سوريين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق. 

ولم تصدر تفاصيل إضافية حول التوقيت الدقيق أو الأهداف المستهدفة، لكن الحادث يأتي ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية المتواصلة في عمق الأراضي السورية.

تفاصيل الضربة والموقع

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، فقد شنّت إسرائيل "عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ" استُهدِفت بها مواقع في محيط دمشق، مما أسفر عن استشهاد الجنود الثلاثة وإلحاق أضرار مادية بـ"بعض النقاط" الأمنية، بحسب تصريحات مصدر عسكري سوري 

كما نقلت تقارير عن تصدّي الدفاعات الجوية السورية للعدوان وصدّها بعض الصواريخ، بينما سُمعت انفجارات في العاصمة وضواحيها.

حملات جوية متكررة 

تُعدُ هذه الغارة جزءًا من حملات جوية متكررة تشنّها إسرائيل داخل سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وتستهدف هذه الضربات، وفقًا للمراقبين، مواقع للجيش السوري أو مواقع تابعة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك "حزب الله" 

وتصرّ إسرائيل عادة على أن هذه الغارات ضرورية لمنع تعزيز النفوذ الإيراني بالقرب من حدودها الشمالية.

وإحدى هذه الغارات المماثلة وقعت في 14 أغسطس 2022، عندما قُتل ثلاثة جنود وأصيب ثلاث آخرون نتيجة استهداف متزامن في ريف دمشق وطرطوس. وأفادت سانا أن القصف أطلق من الأجواء اللبنانية، بينما سيطرت الدفاعات الجوية على بعض الصواريخ 

وتؤدي هذه الغارات إلى حالة متكررة من التوتر وتصاعد الردود السياسية. فالدفاعات الجوية السورية غالبًا ما تبذل جهودًا ملحوظة في اعتراض الصواريخ، لكن الضحايا يواصلون التسجيل نتيجة للعمليات الجوية الإسرائيلية 

كما يُرتبط بعضها بمحاولات إسرائيل للحد من أي ترسّخ عسكري إيراني أو نشاط تسليحي قرب حدودها.

وتمثل الضربة التي اسفرت عن مقتل ثلاثة جنود سوريين في غارة جوية إسرائيلية تصعيدًا جديدًا في مسلسل المعارك الجوية على عمق الأراضي السورية، وتكرّار هذه العمليات يعكس رغبة تل أبيب في الحفاظ على "مناطق عازلة" آمنة، بينما تشدد دمشق على انتهاك سيادتها وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك. يتعاظم هذا النزاع في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متفاقمة مع غياب أفق سياسي واقعي لتسوية الأزمة السورية.

غارة جوية إسرائيلية دمشق الضربات الإسرائيلية إسرائيل محيط دمشق

