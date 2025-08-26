قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور

إغلاق الطرق السريعة في إسرائيل
القسم الخارجي

في تحرك احتجاجي على مستوى البلاد، أُغلقت اليوم الثلاثاء - الذي دُعّي بـ"يوم التعطيل" - الطرق السريعة الرئيسية في الأراضي الإسرائيلية المحتلة، منها الطريقين 1 و6 القادمين إلى تل أبيب، اعتراضًا على استمرار الحرب في قطاع غزة وضاغطين من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تُنهي الأزمة، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز اوف اسرائيل

وشهدت الطرق في المدن الاسرائيلية وتل ابيب إغلاقًا في كل الاتجاهات، حيث أضرم المتظاهرون النار في الإطارات ورفعوا لافتات تطالب بـ"صفقة فورية لإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب" حسب وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وأطلق المنتدى الوطني لأسرى وحالات المفقودين سلسلة من التحركات، حيث بدأ الاحتجاج في تمام الساعة 6:29 صباحًا - اللحظة التي بدأ فيها هجوم 7 أكتوبر 2023 - وتوسعت الإغلاق ليشمل عدة مداخل رئيسية

وفي تل أبيب، تجمع المحتجون حول ساحة الأسرى قرب مقر وزارة الدفاع، حاملين صور المحتجزين وشعارات مثل: "الصفقة الآن" و"إنقاذ الأسرى!" وفقا لتقارير الإعلام العبري

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه مطالب شعبية متزايدة لوقف الحرب والسعي نحو اتفاق تفاوضي. قادة الأسرى خاطبوا الحكومة مباشرة، معربين عن استيائهم من تأخير الصفقة ودعوا إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات.

وترتبط هذه التحركات بجهود دبلوماسية دولية جارية: فقد عرض الوسطاء - ومنهم قطر ومصر والولايات المتحدة - خطة تتضمن تهدئة مبدئية لمدة 60 يومًا، يتبعها تبادل تدريجي للأسرى مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين، لكن إسرائيل حتى الآن لم تقدم ردًا واضحًا، متمسكة بمبدأ الصفقة الشاملة التي تشمل الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة.

وفي خضم ذلك، صرّح وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بأن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لبحث "صفقة كاملة" تشمل إعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب، وأنه يقود مفاوضات سياسية تشمل غزة ولبنان وسوريا بدعم أمريكي، وفقا لرويترز.

وتكشف هذه الاحتجاجات عن مدى انفجار الغضب الشعبي بسبب استمرار الحرب، وإحساس الأسرى وعائلاتهم بالتهميش السياسي. كما تطفو على السطح تساؤلات حادة حول مستقبل غزة بعد الحرب ومن سيحكمها، وكيف سيتم إعادة الإعمار، ومن سيضمن السلام.

وبناء على هذا الضغط الشعبي والدولي، يصعب تجاهل مسار التفاوض، خاصة إذا استمر النزيف السياسي والإنساني. 

وفي حال تلقت إسرائيل عرضًا مقنعًا لتبادل شامل يضمن عودة الأسرى وإنهاء الحرب مع ضمانات أمنية، فقد يكون ذلك المنفذ الوحيد لتهدئة الداخل والانطلاق نحو مرحلة ما بعد الحرب.

الأراضي الإسرائيلية تل أبيب قطاع غزة اسرائيل تل ابيب إنهاء الحرب

مهرجان فينيسيا
