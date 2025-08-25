ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن موعد النهاية الحاسمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 22 شهرا.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ستكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة، وتوجد حاليا دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن إنهاء حرب غزة".

وأضاف ترامب، أنه “يجب أن يتوقف ما يحدث، لكن الناس لا يمكنهم نسيان 7 أكتوبر، وأتعامل مع نتنياهو كثيرا، وحققنا نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، انتقد ترامب، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد 20 فلسطينيا، بينهم صحفيين.

وقال ترامب: "لست راضيا عنها.. لا أريد أن أراها.. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".