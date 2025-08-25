سر شخصي وراء رفض بوتين لقاء زيلينسكي.. وترامب: لا يحبه

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، السبب الحقيقي الذي يدفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى التردد في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

لقاء بوتين وزيلينسكي

وأكد ترامب أن بوتين لا يحب عندما سُئل عن سبب تردد بوتين في الجلوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجاب ترامب: "لأنه لا يحبه".

وصرّح الرئيس الأمريكي بأنه لم يناقش ضمانات أمنية محددة لأوكرانيا، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعمها.

الضمانات الأمنية لأوكرانيا

تمثل الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا عقبة رئيسية أمام إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه خلال اجتماعه في 15 أغسطس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، ناقش الزعيمان الحد من حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نود نزع السلاح النووي. إنه قوة مفرطة، وقد تحدثنا عن ذلك أيضًا. هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب".