على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
أخبار العالم

سر شخصي وراء رفض بوتين لقاء زيلينسكي.. وترامب: لا يحبه

ناصر السيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، السبب الحقيقي الذي يدفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى التردد في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

لقاء بوتين وزيلينسكي

وأكد ترامب أن بوتين لا يحب عندما سُئل عن سبب تردد بوتين في الجلوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجاب ترامب: "لأنه لا يحبه".

وصرّح الرئيس الأمريكي بأنه لم يناقش ضمانات أمنية محددة لأوكرانيا، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعمها.

الضمانات الأمنية لأوكرانيا

تمثل الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا عقبة رئيسية أمام إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه خلال اجتماعه في 15 أغسطس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، ناقش الزعيمان الحد من حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نود نزع السلاح النووي. إنه قوة مفرطة، وقد تحدثنا عن ذلك أيضًا. هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب".

سر شخصي رفض بوتين لقاء زيلينسكي بوتين زيلينسكي ترامب لقاء بوتين وزيلينسكي

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

عمرو هندي، عضو مجلس النواب

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تجسيد للولاء والانتماء الوطني

مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: المصريون بالخارج خط دفاع أول في مواجهة قوى الشر وحملات الإخوان اليائسة

حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ

برلمانية: إعلان المجاعة في غزة جريمة ضد الإنسانية.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

