سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
أخبار العالم

إسبانيا: قصف مجمع ناصر الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي

غزة
غزة
قسم الخارجي

أدانت الحكومة الإسبانية القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، وخلف مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن "الحكومة الإسبانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة".

وأضاف البيان: "إنه انتهاك واضح وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيه".

وأكدت الوزارة التزام إسبانيا الكامل بالحق في الوصول إلى المعلومات، في إشارة إلى استشهاد صحفيين جراء قصف المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومن بين الشهداء الصحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، والمصور محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد 20 فلسطينيا بينهم صحفيين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لست راضيا عنها.. لا أريد أن أراها.. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا... الكابوس".

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر.. يتعين حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.. يتعين وقف إطلاق النار على الفور".

إسبانيا مجمع ناصر الطبي الحكومة الإسبانية جيش الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة وزارة الخارجية الإسبانية الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر مستشفى ناصر في غزة مستشفى ناصر

