أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر فظيع

ناصر السيد

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، عن غضبه الشديد من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، وتسبب في استشهاد 20 مدنيا فلسطينيا.

الهجوم الإسرائيلي مستشفى ناصر

وقال وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر. يتعين حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين. يتعين وقف إطلاق النار على الفور".

استشهاد صحفيين في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استشهاد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومن بين الشهداء الصحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، والمصور محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

