محمد عدوية يتألق في سهرة رمضانية ويشعل الأجواء بأغاني والده .. صور

أحيا الفنان محمد عدوية سهرة رمضانية مميزة في منطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل معه منذ اللحظات الأولى لصعوده إلى المسرح، في أجواء اتسمت بالحيوية والطرب الأصيل.

وقدم محمد عدوية خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا خلال السنوات الماضية، حيث حرص على التنويع بين الأغاني الرومانسية والإيقاعية التي أشعلت حماس الحضور، الذي ردد الكلمات معه في مشهد يعكس شعبيته الكبيرة وتواصله القوي مع جمهوره، ومن ضمن أغانيه سيبي روحك ومش فارقة معايا وغيرها .

حفل محمد عدوية

ولم تخل السهرة من لمسة وفاء خاصة لوالده الراحل النجم الكبير أحمد عدوية، إذ قدم مجموعة من أبرز أغانيه التي تُعد علامات بارزة في تاريخ الأغنية الشعبية المصرية، لتتعالى صيحات الجمهور الذي استعاد ذكريات زمن الفن الجميل مع تلك الأعمال الخالدة.

وشهدت السهرة تفاعلًا لافتًا، حيث حرص محمد عدوية على تحية الحضور والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في الأجواء الرمضانية التي تتميز بطابع خاص يجمع بين الدفء والبهجة.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من السهرات الرمضانية التي يحييها عدد من نجوم الغناء خلال الشهر الكريم، في إطار حرصهم على التواجد مع جمهورهم ومشاركتهم الأجواء الاحتفالية المميزة التي يشهدها الموسم الرمضاني كل عام.

أعمال محمد عدوية

ويشارك النجم محمد عدوية في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر مسلسل علي كلاي بطولة النجم أحمد العوضي، ويعد اختيار عدوية لغناء تتر المسلسل وهو من كلمات الشاعرة كوثر حجازى، امتدادًا لمسيرته الناجحة في تقديم التترات الدرامية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي حققت صدى واسع لدى الجمهور، لما يتمتع به من صوت مميز وحضور خاص وقدرة على التعبير عن الحالة الدرامية للعمل من خلال الأغنية.