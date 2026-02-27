قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
فن وثقافة

محمد عدوية يتألق في سهرة رمضانية ويشعل الأجواء بأغاني والده .. صور

حفل محمد عدوية
حفل محمد عدوية

أحيا الفنان محمد عدوية سهرة رمضانية مميزة في منطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل معه منذ اللحظات الأولى لصعوده إلى المسرح، في أجواء اتسمت بالحيوية والطرب الأصيل.

وقدم محمد عدوية خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا خلال السنوات الماضية، حيث حرص على التنويع بين الأغاني الرومانسية والإيقاعية التي أشعلت حماس الحضور، الذي ردد الكلمات معه في مشهد يعكس شعبيته الكبيرة وتواصله القوي مع جمهوره، ومن ضمن أغانيه سيبي روحك ومش فارقة معايا وغيرها .

حفل محمد عدوية

ولم تخل السهرة من لمسة وفاء خاصة لوالده الراحل النجم الكبير أحمد عدوية، إذ قدم مجموعة من أبرز أغانيه التي تُعد علامات بارزة في تاريخ الأغنية الشعبية المصرية، لتتعالى صيحات الجمهور الذي استعاد ذكريات زمن الفن الجميل مع تلك الأعمال الخالدة.

وشهدت السهرة تفاعلًا لافتًا، حيث حرص محمد عدوية على تحية الحضور والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في الأجواء الرمضانية التي تتميز بطابع خاص يجمع بين الدفء والبهجة.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من السهرات الرمضانية التي يحييها عدد من نجوم الغناء خلال الشهر الكريم، في إطار حرصهم على التواجد مع جمهورهم ومشاركتهم الأجواء الاحتفالية المميزة التي يشهدها الموسم الرمضاني كل عام.

أعمال محمد عدوية

ويشارك النجم محمد عدوية في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر مسلسل علي كلاي بطولة النجم أحمد العوضي،  ويعد اختيار عدوية لغناء تتر المسلسل وهو من كلمات الشاعرة كوثر حجازى، امتدادًا لمسيرته الناجحة في تقديم التترات الدرامية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي حققت صدى واسع لدى الجمهور، لما يتمتع به من صوت مميز وحضور خاص وقدرة على التعبير عن الحالة الدرامية للعمل من خلال الأغنية.

