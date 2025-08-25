ترامب ينتقد إسرائيل بعد مجزرة مستشفى ناصر: "الكابوس يجب أن يتوقف"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد 20 فلسطينيا بينهم صحفيين.

ترامب ينتقد إسرائيل

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لست راضيا عنها.. لا أريد أن أراها.. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا... الكابوس".

مجزرة مستشفى ناصر

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومن بين الشهداء الصحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، والمصور محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وزير الخارجية البريطاني يشعر بالفزع

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر.. يتعين حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.. يتعين وقف إطلاق النار على الفور".