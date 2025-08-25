مراسلون بلا حدود: الاحتلال يسعى لطمس الحقيقة ويستهدف الصحفيين عمدا

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان لها اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين عمدا، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لوقف هذه "المجزرة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين وسائق مركبة إطفاء، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان لها، عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية على الصحفيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، تيبو بروتين، إلى مقتل أكثر من 200 صحفي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال آخر عامين.

وأضاف: "بعد 10 سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2222، الذي يحمي الصحفيين في أوقات الصراع، لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتهك هذا القرار".

وتساءل: إلى أي مدى سيذهب الجيش الإسرائيلي في مساعيه التدريجية لحجب المعلومات الواردة من غزة؟.