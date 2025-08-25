من الدفاع إلى الحرب.. ترامب يلمح لتغيير تاريخي في البنتاجون

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى أنه سيُعيد اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، اسمها السابق، خلال "الأسبوع المُقبل أو نحو ذلك".

وقال ترامب للصحفيين من المكتب البيضاوي: "كما تعلمون، نُسمّيها وزارة الدفاع، ولكن فيما بيننا، أعتقد أننا سنُغيّر الاسم"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه : "إذا أردتم معرفة الحقيقة، أعتقد أننا سنحصل على بعض المعلومات حول ذلك قريبًا".

وقال إنه "يُجري مُحادثات مع الشعب" من أجل تغيير الاسم، وأن "الجميع يُحبّ ذلك".

وتابع ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج: "كان لدينا تاريخٌ لا يُصدّق من الانتصارات عندما كانت وزارة الحرب، ثم غيّرناها إلى وزارة الدفاع". هذا أمرٌ تافه، لا علاقة له ببلدكم، ولكنه أمرٌ أعتقد أنكم ستسمعون عنه أو ترونه خلال الأسبوعين المقبلين "من المرجح أن يتم هذا التغيير خلال الأسبوع المقبل تقريبًا."

قُدِّم اقتراح تغيير الاسم إلى وزارة الحرب، التي أصبحت وزارة الدفاع بعد عام ١٩٤٧، عدة مرات من قبل، بما في ذلك من قِبَل وزير الدفاع بيت هيجسيث. ولكن لم يُكشف عن توقيت أو تفاصيل أخرى.