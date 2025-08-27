دمشق تحت النار.. استشهاد 5 عناصر من الجيش السوري في قصف إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام اليوم الأربعاء بأن 5 عناصر من الجيش السوري استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على ريف دمشق.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن محافظة ريف دمشق قوله إن عنصر من مرتبات الفرقة 44 “لواء النصر” (سابقًا “لواء أبو بكر الصديق”) التابعة للجيش السوري، قتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها نتيجة الضربتين الإسرائيليتين، اللتين طالتا موقعًا عسكريًا ومسعفين هرعوا لتفقد موقع الضربة الأولى في محيط الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي، قرب الطريق المؤدي إلى السويداء.

وأوضح المرصد السوري، أنه بذلك يرتفع عدد القتلى جراء الاستهدافين الإسرائيليين إلى 5، جميعهم من عناصر الفرقة 44، بينهم قيادي على الأقل، فيما أُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة.

وأشار المرصد السوري إلى أن ذلك تزامن مع رصد تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وفي سياق متصل، وثق المرصد السوري صباح اليوم استشهاد شاب جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون معرفة ما إذا كان الاستهداف قد تم بطائرة مسيرة أم بصاروخ، كما لا تزال دوافع الهجوم وأسبابه مجهولة.