عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية تتهم «شات جي بي تي» بالمسئولية عن انتحــ،،ــار نجلهم

رفعت عائلة أمريكية دعوى قضائية ضد تطبيق الذكاء الإصطناعي "شات جي بي تي"، بتهمة المسئولية في انتحار نجلهم، حيث شجعه التطبيق على اللجوء لإنهاء حياته بدلا من مساعدته في أداء الواجبات المدرسية.

يقول مات وماريا راين إنه في الأيام التي تلت انتحار ابنهما البالغ من العمر 16 عامًا، بحثا في هاتفه بشكل يائس عن أدلة حول ما قد يكون أدى إلى هذه المأساة.

قال مات راين: "ظننا أننا نبحث عن مناقشات سناب شات أو سجل بحث على الإنترنت أو طائفة غريبة، لا أعرف، ولم نجد الإجابة إلا عندما فتحنا "شات جي بي تي"، بحسب ما أفادت به شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

يقول والدا آدم إنه كان يستخدم برنامج الدردشة الآلية كبديل للرفقة البشرية في أسابيعه الأخيرة، حيث كان يناقش مشاكله مع القلق وصعوبة التحدث مع عائلته، وأن سجلات الدردشة تُظهر كيف تحول الروبوت من مساعدة آدم في واجباته المدرسية إلى "مدرب انتحار".

قال مات راين: "لولا ChatGPTلكان هنا. أنا أؤمن بذلك تمامًا".

وتُحدد الدعوى القضائية، التي تتألف من حوالي 40 صفحة، شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، ورئيسها التنفيذي، سام ألتمان، كمدعى عليهم.

وتُعدّ هذه الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة هي المرة الأولى التي يتهم فيها الوالدان الشركة مباشرةً بالقتل الخطأ.

وورد في الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة كاليفورنيا العليا في سان فرانسيسكو: "على الرغم من إقرار شركة ChatGPTبمحاولة آدم الانتحار وتصريحه بأنه سيفعل ذلك يومًا ما، إلا أنها لم تُنهِ الجلسة ولم تُفعّل أي بروتوكول طارئ".

في دعواهم القضائية، يتهم آل راينز شركة OpenAIبالقتل الخطأ، وعيوب التصميم، وعدم التحذير من المخاطر المرتبطة بـ ChatGPT. ويطالب الزوجان "بتعويضات عن وفاة ابنهما، وأمر قضائي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".