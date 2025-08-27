قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين يتعرّض لوعكة صحية .. تفاصيل
عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية تتهم «شات جي بي تي» بالمسئولية عن انتحــ،،ــار نجلهم
اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك
مترو الأنفاق يعلن عن وظائف جديدة .. رابط التقديم
جنوب لبنان يشتعل مُجددًا.. إسرائيل تتوغل وتوسّع مواقعها العسكرية
مصدر بالزمالك يكشف سبب استبعاد سيف الجزيري من المباريات وخلافه مع فيريرا
طبيب جراح .. نادي الزمالك يحتفل بـ شيكو بانزا بعد لقاء فاركو
من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك
أزمة في الزمالك.. خلاف حاد بين الجزيري وفيريرا قبل مواجهة فاركو
ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟.. الشيخ الشعراوي يرد
احذر .. وضع الإعلانات واللافتات في هذه الأماكن يُغرّمك 10 آلاف جنيه
عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية تتهم «شات جي بي تي» بالمسئولية عن انتحــ،،ــار نجلهم

ناصر السيد

رفعت عائلة أمريكية دعوى قضائية ضد تطبيق الذكاء الإصطناعي "شات جي بي تي"، بتهمة المسئولية في انتحار نجلهم، حيث شجعه التطبيق على اللجوء لإنهاء حياته بدلا من مساعدته في أداء الواجبات المدرسية.

يقول مات وماريا راين إنه في الأيام التي تلت انتحار ابنهما البالغ من العمر 16 عامًا، بحثا في هاتفه بشكل يائس عن أدلة حول ما قد يكون أدى إلى هذه المأساة.

قال مات راين: "ظننا أننا نبحث عن مناقشات سناب شات أو سجل بحث على الإنترنت أو طائفة غريبة، لا أعرف، ولم نجد الإجابة إلا عندما فتحنا "شات جي بي تي"، بحسب ما أفادت به شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

يقول والدا آدم إنه كان يستخدم برنامج الدردشة الآلية كبديل للرفقة البشرية في أسابيعه الأخيرة، حيث كان يناقش مشاكله مع القلق وصعوبة التحدث مع عائلته، وأن سجلات الدردشة تُظهر كيف تحول الروبوت من مساعدة آدم في واجباته المدرسية إلى "مدرب انتحار".

قال مات راين: "لولا ChatGPTلكان هنا. أنا أؤمن بذلك تمامًا". 

وتُحدد الدعوى القضائية، التي تتألف من حوالي 40 صفحة، شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، ورئيسها التنفيذي، سام ألتمان، كمدعى عليهم. 

وتُعدّ هذه الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة هي المرة الأولى التي يتهم فيها الوالدان الشركة مباشرةً بالقتل الخطأ.

وورد في الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة كاليفورنيا العليا في سان فرانسيسكو: "على الرغم من إقرار شركة ChatGPTبمحاولة آدم الانتحار وتصريحه بأنه سيفعل ذلك يومًا ما، إلا أنها لم تُنهِ الجلسة ولم تُفعّل أي بروتوكول طارئ".

في دعواهم القضائية، يتهم آل راينز شركة OpenAIبالقتل الخطأ، وعيوب التصميم، وعدم التحذير من المخاطر المرتبطة بـ ChatGPT. ويطالب الزوجان "بتعويضات عن وفاة ابنهما، وأمر قضائي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

