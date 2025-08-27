الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال تصدى لصاروخ أطلقته قوات الحوثي من اليمن باتجاه القدس المحتلة.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس المحتلة ومناطق أخرى عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اعتراض الصاروخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما كبيرا قبل يومين على اليمن مستهدفا مواقع قوات الحوثي، التي تشن هجمات على السفن المارة بمنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق هجمات صاروخية على دولة الاحتلال بين الحين والآخر.

وشن جيش الاحتلال الهجوم بأكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة، هزت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر موقع "والا" الإخباري العبري أن رئيس أركان جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد الكريم الغماري، نجا من محاولة اغتيال نفذت مؤخرا، دون أن يورد الموقع تفاصيل إضافية حول العملية أو الجهة التي نفذتها.