نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب

يعاني النظام الصحي في إسرائيل من ضغط مزدوج ناجم عن الحرب في غزة وشيخوخة القوى العاملة، حيث تكافح تخصصات طب الأطفال والطب النفسي والغدد الصماء وغيرها من التخصصات الأساسية لتلبية الطلب المتزايد.

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن عدد الأطباء لكل 100,000 نسمة في إسرائيل أقل من معظم الدول المتقدمة، مما يجعل النظام الصحي ضعيفًا بشكل خاص مع تقاعد الأطباء الأكبر سنًا، واستغرقت إصلاحات مثل إنشاء كليات طبية جديدة وتقصير فترات التدريب سنوات حتى تؤتي ثمارها.

في ظل هذا الوضع المتوتر، جاءت دفعة متواضعة: في 20 أغسطس 2025، وصل 225 مهاجرًا جديدًا إلى مطار بن غوريون على متن الرحلة رقم 65 المستأجرة التي نظمتها "نفيش بنفش" بالشراكة مع وزارة الهجرة والاندماج والوكالة اليهودية.

كان من بينهم خمسة أطباء وحوالي 20 متخصصًا طبيًا آخر، واستقبلهم الصحفيون والمسؤولون الحكوميون، وحتى فرقة موسيقى الكليزمر، بينما كان الوافدون الجدد يلوحون بأعلام إسرائيلية صغيرة.