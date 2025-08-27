تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك

كشفت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، تعرض لتهديد خارجي محتمل.

وأوضحت المصادر أن جروسي يحظى بحماية على مدار الساعة بسبب التهديدات الإيرانية، مشيرة إلى أن الاستخبارات النمساوية تلقت معلومات عن تهديد خارجي محتمل لجروسي.

وأضافت "وول ستريت جورنال" نقلا عن المصادر التي لم تكشف هويتها أن حدة النخبة النمساوية تتولى تأمين جروسي.

وفي وقت سابق، أعلن جروسي أن أول فريق من مفتشي الوكالة وصل إلى إيران، ومن المقرر أن يستأنف عمله قريبًا.

وقال جروسي: «عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ونحن على وشك استئناف عملنا».

وأضاف: «فيما يتعلق بإيران، كما تعلمون، هناك العديد من المنشآت؛ بعضها تعرض لهجوم، وبعضها الآخر لم يتعرض. لذلك، نناقش الآلية العملية والوسائل التي يمكن تطبيقها لتسهيل استئناف عملنا هناك. إنه ليس وضعًا سهلاً، كما تتخيلون، فبالنسبة للبعض في إيران، يمثل وجود المفتشين الدوليين تهديدًا لأمنهم، بينما لا يراه آخرون كذلك».

وكانت إيران اتهمت جروسي بالمساهمة في إشعال فتيل حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، قائلة إن "تقاريره عن البرنامج النووي الإيراني كانت متحيزة، ونشرت مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن الأنشطة النووية لطهران".