عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب داغستان جنوب روسيا
نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب
كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة
الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى
تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك
حقيقة اقتراب المدير الفني السابق للنادي الأهلي من تدريب بيراميدز
سحب رعدية ورياح .. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
عقب ارتفاعها 10 جنيهات .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
نجم الأهلي السابق: الزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري
علاء إبراهيم: رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه ويستحق العودة للأهلي
اليوم .. فصل الكهرباء عن 5 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك

جروسي
جروسي
ناصر السيد

كشفت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، تعرض لتهديد خارجي محتمل.

وأوضحت المصادر أن جروسي يحظى بحماية على مدار الساعة بسبب التهديدات الإيرانية، مشيرة إلى أن الاستخبارات النمساوية تلقت معلومات عن تهديد خارجي محتمل لجروسي.

وأضافت "وول ستريت جورنال" نقلا عن المصادر التي لم تكشف هويتها أن حدة النخبة النمساوية تتولى تأمين جروسي.

وفي وقت سابق، أعلن جروسي أن أول فريق من مفتشي الوكالة وصل إلى إيران، ومن المقرر أن يستأنف عمله قريبًا.

وقال جروسي: «عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ونحن على وشك استئناف عملنا».

وأضاف: «فيما يتعلق بإيران، كما تعلمون، هناك العديد من المنشآت؛ بعضها تعرض لهجوم، وبعضها الآخر لم يتعرض. لذلك، نناقش الآلية العملية والوسائل التي يمكن تطبيقها لتسهيل استئناف عملنا هناك. إنه ليس وضعًا سهلاً، كما تتخيلون، فبالنسبة للبعض في إيران، يمثل وجود المفتشين الدوليين تهديدًا لأمنهم، بينما لا يراه آخرون كذلك».

وكانت إيران اتهمت جروسي بالمساهمة في إشعال فتيل حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، قائلة إن "تقاريره عن البرنامج النووي الإيراني كانت متحيزة، ونشرت مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن الأنشطة النووية لطهران".

تهديد إيراني يلاحق جروسي تهديد إيراني جروسي الاستخبارات النمساوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي التهديدات الإيرانية

