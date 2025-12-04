تبدأ من 700 جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بـ تياترو أركان

تعيش الفنانة عايدة الأيوبي حالة من الانتعاشة الفنية، وذلك بعد سلسلة حفلات غنائية ناجحة، بشكل مستمر كل شهر، حيث كان آخر حفلاتها الجامعة الأمريكية رافعة شعار كامل العدد.

وتستعد النجمة عايدة الأيوبي لحفلها المقبل بتياترو أركان الشيخ زايد، يوم 18 ديسمبر القادم، الساعة الـ 8 مساء، بمجموعة من انجح أغانيها القديمة والجديدة وبضيوف شرف مختلفين عن الحفل الماضي.



أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بتياترو أركان

وتنقسم أسعار تذاكر حفل الفنانة عايدة الأيوبي، إلى ثلاث فئات الثالثة السيلفر بــ 700 جنيه مصري، بينما الفئة الثانية الجولد 900 جنيه مصري، والفئة الأولى البلاتينيوم 1200 جنيه، ويتاح الحجز على موقع Tickets Marche.

وكانت طرحت الفنانة عايدة الأيوبي أحدث أغانيها "لما قال"، والتي تنتمي للفلكلور المصري، في تجربة جديدة لها، وذلك بعد نجاحها بعد غنائها لأول مرة بحفل هي الفنون بالجامعة الأمريكية.

واستخدمت عايدة الأيوبي تقنية الـ ذكاء الاصطناعي خلال أحداث الأغنية والتي تظهر من خلالها جمال وأصول مصر من الصعيد والفلاحين، حيث ظهرت وهي ترتدي الزي الفلاحي، وهي من كلمات أحمد شبكة، وألحان و توزيع شادي مؤنس، فكرة و تنفيذ مروان حسين وشيرين حراز،

واستعادت عايدة الأيوبي، مؤخرًا نشاطها الفني بشكل ملحوظ حيث طرحت"غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة وأهلها في صمودهم أمام العدوان الغاشم، كما طرحت " بحلم " و"مصر أنا".



