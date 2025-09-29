قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تضامنًا مع أهل غزة ضد العدوان.. عايدة الأيوبي تطرح "غصن الزيتون"

أحمد البهى

طرحت الفنانة عايدة الأيوبي، أحدث أعمالها "غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة وأهلها في صمودهم أمام العدوان الغاشم، وفي ظل الزخم العالمي الرسمي للاعتراف بدولة فلسطين العربية، وذلك من منطلق حرصها الدائم على دعم القضية وأهلها.


تتعاون عايدة الأيوبي في  “غصن الزيتون”، في الكتابة مع الشاعر الشيخ أحمد طه جابر، وتتولى تلحينها، ويوزعها الموسيقار خالد الكمار، ويأتي طرح غصن زيتون بعد غناء جزء منها في حلقتها في برنامج صاحبة السعادة.

وتستعد  الفنانة عايدة الأيوبي، لحفلها القادم الموافق 5 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بقاعة إيرواث بمهرجان "هي الفنون"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي.

وروجت عايدة، لحفلها بطريقتها الخاصة وذلك من خلال استعراض أهم محطاتها الغنائية مع الجيل الجديد من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، ويحمل بصمة صوت صوت الإعلامية إنجي علي.


وكان أخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت بعدد من الأغاني الجديدة ومنها "لما قال " والتي تنمنمي للفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس، وأيضًا أغنية غصن الزيتون.


وطرحت أحدث أغانيها هي  بحلم، التي طرحتها في شهر يونيو الماضي، بحلم من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وتوزيع موسي لشادي مؤنس، وهندسة صوتية وميكس وماستر لرفيق عدلي، جيتار إبرام ممدوح، أكورديون رامي صلاح، وتريات هشام مصطفى،قانون شادي الجندي، طبلة و رق هاني بدير، جرافيك رجائي سامح.

غصن الزيتون عايدة الأيوبي الفنانة عايدة الأيوبي

