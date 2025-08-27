أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ، تقريرا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء في المملكة حيث توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وذكر المركز في تقريره أن مواقع الأمطار تتضمن أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال أيضا : بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض وحائل، وكذلك على أجزاء من منطقة القصيم.

ولفت إلى عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وختم المركز تقريره بالقول : بينما تشهد الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة المدينة المنورة إلى منطقة جازان نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.