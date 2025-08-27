قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
أخبار العالم

حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أكدت حركة حماس أن احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء جريمة صهيونية نكراء تكشف ساديته ووحشيته بحق الشعب الفلسطيني.

طالبت الحركة بتحرك دولي يفضح الاحتلال ويضغط عليه بكل الوسائل لاسترداد جثامين الشهداء.


وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية في غزة: إن بين الشهداء 9 من المجوّعين الباحثين عن الطعام جرى استهدافهم خلال محاولتهم الحصول على بعض الطعام قرب نقاط للتحكم بالمساعدات وسط وشمال القطاع.

حماس حركة جثامين الشهداء الاحتلال

