حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء

أكدت حركة حماس أن احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء جريمة صهيونية نكراء تكشف ساديته ووحشيته بحق الشعب الفلسطيني.

طالبت الحركة بتحرك دولي يفضح الاحتلال ويضغط عليه بكل الوسائل لاسترداد جثامين الشهداء.



وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية في غزة: إن بين الشهداء 9 من المجوّعين الباحثين عن الطعام جرى استهدافهم خلال محاولتهم الحصول على بعض الطعام قرب نقاط للتحكم بالمساعدات وسط وشمال القطاع.