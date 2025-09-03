الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

أعلن الجيش الصيني في بكين صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن وذلك في العرض العسكري بمناسبة النصر على اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية .



وظهر في ساحة العرض رتل من صواريخ YingJi-21 (YJ-21) وDongFeng-17 (DF-17) وDongFeng-26D (DF-26D)، وهي صواريخ فرط صوتية تتميز بسرعة ودقة إصابة عالية.

كما عُرضت صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن بما في ذلك YingJi-19 وYingJi-17 وYingJi-20؛ كما ضم طاقم العرض صاروخ YingJi-15.

ويعد صاروخ YJ-21 هو صاروخ باليستي صيني جديد مضاد للسفن، وسيُصبح السلاح الرئيسي للمدمرات من طراز 055.

كما يعتقد الخبراء أن YJ-21 صاروخ باليستي برأس حربي واحد فائق السرعة قابل للمناورة ، ليس مضادا للسفن فحسب، بل يُمكن استخدامه أيضًا كصاروخ أرض-أرض.

ويشار إلى أن الصين أقامت اليوم الأربعاء عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن ببكين احتفالا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وانتهاء الحرب العالمية ضد الفاشية بدعم شامل من الاتحاد السوفيتي.