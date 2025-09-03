قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في احتفالات الصين بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية

ولاء عبد الكريم

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مبعوثًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، والتي أقيمت في العاصمة بكين، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وشهد الوزير العرض العسكري الضخم الذي جرى في ميدان "تيان آن من" الشهير بقلب العاصمة الصينية، بمشاركة آلاف الجنود ومئات القطع العسكرية المتطورة. كما شارك في التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الدول والحكومات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقرينته، فضلًا عن حضوره حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الصيني على شرف الوفود المشاركة، والعرض الفني الذي تضمنه برنامج الاحتفالات.

وخلال الفعاليات، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس شي جين بينغ بهذه المناسبة، وتمنياته للصين وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد الوزير أن مشاركة الرئيس السيسي حالت دونها الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على توجيه فخامته بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية – الصينية التي ارتقت إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" منذ عام 2014، وإلى توقيع البرنامج التنفيذي للشراكة للأعوام 2024 – 2028 في يناير الماضي، والذي يمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية. كما لفت إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين الصديقين بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين القاهرة وبكين.

