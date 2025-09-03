الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

أظهرت صور متداولة للرئيس الإيراني خلال استقباله للمشاركة باحتفال بكين بالذكرى الـ 80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، و هو يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى و يعتذر لها.

وأظهرت صور استقبال الرئيس الصيني لنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبيل "عرض النصر العسكري".

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال حضوره الاحتفال بالذكرى الـ 80 للانتصار بالحرب العالمية الثانية#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/IEtFFFoBw7 — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) September 3, 2025



كما بدأ العرض العسكري واسع النطاق في ميدان تيانانمن، بمشاركة قادة 24 دولة أجنبية.

ومن المتوقع أن تستمر المراسم 70 دقيقة، تستعرض خلالها قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تشكيلات عسكرية تقليدية وأخرى حديثة، تشمل 45 وحدة قتالية، إلى جانب أحدث تقنيات الصواريخ والدبابات والطائرات وأنظمة الطائرات المسيّرة المصنعة محلياً.

أتى هذابينما تشهد العاصمة بكين الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب ضد اليابان وفي الحرب العالمية الثانية.