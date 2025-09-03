بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل أطلقت، أمس الثلاثاء، أحدث أقمارها الصناعية للتجسس إلى الفضاء من موقع لم يُكشف عنه. وقد بنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، التي تديرها الدولة، القمر الصناعي (أوفيك 19).

وتهدف الخطة الإسرائيلية المستقبلية إلى نشر 20 قمر تجسس عسكري، تعمل على جمع المعلومات وتشكل منظومة إنذار مبكر لرصد إطلاق الصواريخ أيضًا.

وقالت الوزارة في بيان: "أوفيك 19 هو قمر صناعي متقدم للغاية للمراقبة، مزود برادار الفتحة الاصطناعية، وله قدرات محسّنة. وعند دخول القمر الصناعي إلى مدار الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المخصصة لتقييم سلامته وأدائه."

وأضافت وكالة "رويترز" أن القمر أُطلق من قاعدة "بلماخيم" وسط إسرائيل، وينتمي إلى سلسلة أقمار صناعية إسرائيلية للتجسس من نوع "أوفيك"، وهو الأحدث ضمنها.

وتابعت الوكالة أن أول قمرين صناعيين في السلسلة صُمِّما لأغراض تجريبية، بينما خُصِّصت الأقمار الأخرى للتجسس والتصوير وجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية.

ومن المعروف أن إسرائيل تطلق أقمار (أوفيك) منذ عام 1988، بهدف المراقبة وجمع معلومات المخابرات لصالح الجيش.