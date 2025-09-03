صدمة في إسرائيل .. نصف جنود الاحتياط يرفضون الاستدعاء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن ضباط في الجيش، أن نسبة التزام جنود الاحتياط بأوامر استدعائهم لا تتجاوز 50%، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

من جانبه، أعلن النائب الأمريكي جيري نادلر، أمس الثلاثاء، والذي يُعد من أبرز أصدقاء إسرائيل في الكونجرس الأمريكي منذ عام 1992، أنه لن يترشح لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، مؤكدًا تقاعده ليفتح الباب أمام جيل جديد داخل الحزب، في ظل ما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال نادلر، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر جماعية بلا شك في غزة، مضيفًا أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عمّا تفعله. كما أعلن، ولأول مرة منذ انضمامه إلى الكونجرس عام 1992، أنه سيعمل قبل تقاعده على تعزيز حظر توريد الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، مع استمراره في دعم تمويل أنظمة الدفاع مثل "القبة الحديدية".

وأوضح “نادلر”، البالغ من العمر 78 عامًا، أن تقدمه في السن والتغيرات السياسية داخل الحزب أجبرته على إعادة النظر في موقفه من الترشح مجددًا لعضوية المجلس، مشيرًا إلى أن متابعته لما حدث مع بايدن عن كثب أظهرت ضرورة إحداث تغيير أجيال في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.