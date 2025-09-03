ترامب يعلن مقتـ.ـل 11 من «إرهابيي المخدرات» في هجوم أمريكي على قارب فنزويلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أنّ القوات الأمريكية هاجمت اليوم الأربعاء قاربًا محمّلًا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متجهًا إلى الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 11 "إرهابيًّا من تجار المخدّرات".

وقال ترامب في المنشور إنّ الضربة استهدفت القارب التابع لعصابة "ترين دي أراغوا" بينما كان في المياه الدولية، مشيرًا إلى أنّها "أسفرت عن مقتل 11 إرهابيًّا أثناء مزاولتهم نشاطهم".

ومن جهته، صرّح نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، بأنّ بلاده تواجه أكبر تهديد شهدته أمريكا الجنوبية منذ قرن، في إشارة إلى نشر الولايات المتحدة قوات وسفنًا حربية إضافية في منطقة البحر الكاريبي بزعم الحد من تهريب المخدّرات المرتبط بفنزويلا.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أنّ الولايات المتحدة تستهدف فنزويلا بـ 8 سفن حربية تحمل 1200 صاروخ. وقال مادورو: "إنه تهديد مبالغ فيه، إجرامي بكل معنى الكلمة، دموي، لقد أرادوا المضيّ قدمًا فيما يسمونه أقصى درجات الضغط، وفي مواجهة أقصى قدر من الضغط العسكري، أعددنا أقصى درجات الجاهزية، ولن نرضخ للتهديدات".