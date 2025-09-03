ذكرى انتصار الحرب العالمية الثانية| بوتين وكيم جونغ أون يحضران عرض النصر العسكري في بكين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى مكان إقامة العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين لحضور احتفالات النصر، بحسب قناة العربية.

وأظهرت الصور استقبال الرئيس الصيني لنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبيل عرض النصر العسكري.

ويأتي ذلك بينما تشهد العاصمة بكين الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب ضد اليابان وفي الحرب العالمية الثانية.

كما بدأ العرض العسكري واسع النطاق في ميدان تيانانمن، بمشاركة قادة من 24 دولة أجنبية.

ومن المتوقع أن تستمر المراسم 70 دقيقة، تستعرض خلالها قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تشكيلات عسكرية تقليدية وحديثة، تشمل 45 وحدة قتالية، إلى جانب أحدث تقنيات الصواريخ والدبابات والطائرات وأنظمة الطائرات المسيّرة المصنعة محليًا.