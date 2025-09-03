بالتزامن مع احتفالات بكين.. ترامب يتهم الصين وروسيا وكوريا بالتآمر ضد أمريكا

بالتزامن مع احتفالات الصين بالذكرى الثمانين لانتصارها في الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتهم كلًا من الصين وروسيا وكوريا الشمالية بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال.



قال الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال: أرجو أن تُبلغوا أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما تتآمران ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، في منشوره، إن السؤال الأهم هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشير إلى الدعم الكبير والتضحيات التي قدّمتها الولايات المتحدة لمساعدة الصين في نيل حريتها من الغزاة الأجانب.

وأضاف دونالد ترامب، أن العديد من الجنود الأمريكيين فقدوا حياتهم خلال تلك الحرب، آملًا أن يتم تكريمهم وتخليد ذكراهم بما يليق بشجاعتهم وتضحياتهم.

