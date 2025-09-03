احتفالات بكين التاريخية تجمع رؤساء الدول لاستعراض القوة والدبلوماسية

توافد عدد من قادة العالم، اليوم الأربعاء، على العاصمة بكين، للمشاركة في الاحتفال الضخم الذي تقيمه الصين بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

ومن أبرز المشاركين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء ماليزيا وإندونيسيا وإيران وأذربيجان وبيلاروسيا، فضلًا عن عدد آخر من القادة والمسؤولين الدوليين.

وتتضمن فعاليات الاحتفال استعراضات عسكرية ورسمية، فضلًا عن لقاءات ثنائية بين الصين وضيوفها، بما يعكس أهمية هذه المناسبة التي تحمل رمزية كبيرة في التاريخ العالمي ودور الصين في الحرب العالمية الثانية.

وكان في استقبال الزعماء الرئيس الصيني شي جين بينغ وقرينته، حيث رحبا بضيوف الصين الذين حضروا من مختلف دول العالم لحضور الاحتفالات المقامة بساحة تيان آن من في العاصمة بكين.