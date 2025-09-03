قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
بن جفير بعد إحباط محاولة اغتياله: لن أتراجع أو أخاف

محمود عبد القادر

في أول تعليق له بعد الكشف عن محاولة لاغتياله، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، إنه "لن يتراجع أو يخاف"، عقب إعلان سلطات الاحتلال عن إحباط خلية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لاستهدافه باستخدام طائرة مسيرة مفخخة في منطقة الخليل.

ووجه بن غفير الشكر لنائب رئيس جهاز الشاباك، ومحققي الجهاز وعناصره، إلى جانب جهاز استخبارات، وكل من "يساهم في حماية حياته"، بحسب تعبيره.

وقال الوزير المثير للجدل: "لقد حاولت حماس تصفيتي خمس مرات، وفي كل مرة فشلت. وهذه المرة أيضا أحبطت الخطة".

وكان الشاباك قد زعم في بيان رسمي عن كشف وإحباط خلية تابعة لحماس كانت تعد لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة بهدف اغتيال بن غفير، مشيرًا إلى أن العملية كانت في مراحل متقدمة من التخطيط، وتم رصد التحضيرات في الوقت المناسب.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن خلفية أمنية مرتبطة بالتصعيد الأخير، ووصفت ما جرى في خان يونس خلال الأيام الماضية بأنه "فشل دراماتيكي" للأجهزة الأمنية، بعد أن تمكن مقاتلو حماس من تنفيذ عملية اقتحام مفاجئة ضد موقع عسكري إسرائيلي، مستخدمين أنفاقًا لم تُكتشف بعد، رغم حملات التمشيط المكثفة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الحدث كشف عن "ثغرة استخباراتية خطيرة" في منطقة يُفترض أنها مؤمّنة بالكامل، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق داخلي للوقوف على أسباب القصور الاستخباراتي وغياب الإنذار المسبق.

وأضافت "معاريف" أن الوضع في خان يونس لا يزال معقدًا، حيث تنشط بنية تحتية نوعية لحركة حماس تشكل تحديًا حقيقيًا أمام الجيش، بينما تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة من الحرب، مع استعداد القوات الإسرائيلية للتوغل داخل مدينة غزة، في مواجهة متوقعة مع عناصر حماس المدربين والمسلحين، في معارك تُوصف بأنها ستكون "الأكثر تعقيدًا" منذ بدء العدوان.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

