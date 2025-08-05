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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تدين اقتحام بن جفير للحرم القدسي وتؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعربت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عن إدانتها لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، للحرم القدسي، التي جرت أمس، ووصفتها بالانتهاك الصارخ للوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه التصرفات تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المنهجية للوضع القائم في القدس، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بسلام وأمن.

وجددت فرنسا تأكيدها على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا السياق.

الخارجية الفرنسية إسرائيل إيتمار بن جفير القدس إسرائيل وفرنسا

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