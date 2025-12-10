موقف إنسانى لمستشارة في لجنة جولة الإعادة بانتخابات النواب بأسوان

شهدت لجان جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2025 أحد المواقف الإنسانية ، والتى تجسدت فى قيام المستشارة رئيس لجنة رقم 29 بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان بمساندة سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينها من الإدلاء بصوتها داخل اللجنة فى سهولة ويسر، بما يعكس التزام اللجان بتيسير الإجراءات لجميع الفئات.

وانتظمت أعمال جولة الإعادة على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان بإجمالى 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وضمت الدائرة الأولى 54 لجنة فرعية بمركز أسوان بطاقة تصويتية بلغت 419 ألف و764 ناخبًا، وتنافس خلالها 16 مرشحًا من بينهم سيدة.

مجلس النواب

بينما شملت الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخبًا، ودخل السباق بها 17 مرشحًا بينهم 3 سيدات.

واحتوت الدائرة الرابعة بمركز إدفو على 55 لجنة فرعية بعدد ناخبين وصل إلى 336 ألف و129 ناخبًا، وتنافس فيها 20 مرشحًا بينهم سيدتان.