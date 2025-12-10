قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
محافظات

مرور ميداني بالقصير لرصد المخالفات ومتابعة حالة الشوارع.. وتوجيهات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، صباح اليوم الأربعاء، جولة موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية داخل نطاق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو متغيرات مكانية.

جولة تشمل المناطق الحرفية والسكنية

شملت الجولة الميدانية المنطقة الحرفية، ومنطقة الأمل، وامتداد الأمل، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة خلف المحطة الغازية، حيث تابع رئيس المدينة حالة الشوارع وانتظام الخدمات داخل الكتل السكنية ومواقع العمل.

وراجع اللواء أحمد صقر عددًا من مواقع البناء والأنشطة القائمة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وضوابط التنظيم.

رصد مخالفات متنوعة خلال الجولة

أسفرت الجولة عن رصد عدة مخالفات جاءت على النحو التالي:

وجود إشغالات داخل المنطقة الحرفية.

تشوينات خردة داخل نطاق المنطقة الحرفية.

أعمال بناء وتشوينات خلف المحطة الغازية.

تشوينات مواد بناء بمنطقة الأمل وامتداد الأمل.

استمرار أعمال بناء بمنطقة امتداد الأمل.

تشوينات سيراميك بالشارع وأخرى داخل أحد المخازن بامتداد الأمل.

إجراءات فورية وتوجيهات مشددة

ووجّه رئيس مدينة القصير بسرعة عرض الموقف القانوني لكل مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير، مؤكدًا أن الحملات اليومية ستتواصل لإزالة الإشغالات والتعديات وللحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

كما شدد على أهمية الالتزام بضوابط البناء والتنظيم، وعلى ضرورة الاستجابة السريعة لأي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين لضمان استمرار تقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة داخل المدينة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة اخبار الغردقة

