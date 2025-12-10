مرور ميداني بالقصير لرصد المخالفات ومتابعة حالة الشوارع.. وتوجيهات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، صباح اليوم الأربعاء، جولة موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية داخل نطاق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو متغيرات مكانية.

جولة تشمل المناطق الحرفية والسكنية

شملت الجولة الميدانية المنطقة الحرفية، ومنطقة الأمل، وامتداد الأمل، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة خلف المحطة الغازية، حيث تابع رئيس المدينة حالة الشوارع وانتظام الخدمات داخل الكتل السكنية ومواقع العمل.

وراجع اللواء أحمد صقر عددًا من مواقع البناء والأنشطة القائمة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وضوابط التنظيم.

رصد مخالفات متنوعة خلال الجولة

أسفرت الجولة عن رصد عدة مخالفات جاءت على النحو التالي:

وجود إشغالات داخل المنطقة الحرفية.

تشوينات خردة داخل نطاق المنطقة الحرفية.

أعمال بناء وتشوينات خلف المحطة الغازية.

تشوينات مواد بناء بمنطقة الأمل وامتداد الأمل.

استمرار أعمال بناء بمنطقة امتداد الأمل.

تشوينات سيراميك بالشارع وأخرى داخل أحد المخازن بامتداد الأمل.

إجراءات فورية وتوجيهات مشددة

ووجّه رئيس مدينة القصير بسرعة عرض الموقف القانوني لكل مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير، مؤكدًا أن الحملات اليومية ستتواصل لإزالة الإشغالات والتعديات وللحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

كما شدد على أهمية الالتزام بضوابط البناء والتنظيم، وعلى ضرورة الاستجابة السريعة لأي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين لضمان استمرار تقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة داخل المدينة.