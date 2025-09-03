قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
ديني

دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة

دعاء ليلة المولد النبوي
دعاء ليلة المولد النبوي
أحمد سعيد

تطل علينا بعد ساعات من الآن ليلة المولد النبوي الشريف وأفضل ما يستغل به المسلم هذه الليلة هو الدعاء، لذا نعرض لكم الأدعية المستحبة التي تضيء القلوب وتقرّب العبد من ربه في هذه المناسبة العطرة في السطور التالية. 

دعاء ليلة المولد النبوي

تمثل ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة للتضرع والدعاء، وطلب الرحمة والمغفرة، وسؤال الله عز وجل البركة في العمر والرزق وفي النقاط التالية جمعنا لكم أفضل الأدعية تجمع لكم خيري الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

أدعية المولد النبوي

 اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

دعاء يوم المولد النبوي

اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته.

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.

اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

اللهم إليك توجهت بحمدك راضيا مرضيا اتيتنى من كل ما سالت ولو عددت نعمك ما احصيت اسالك المزيد من فضلك والغنى بك عن جميع خلقك واعوذ بك من كشف الغطاء ومن السلب بعد العطاء واستغفرك عما اسلفت واستهديك لما اخرت فاجعله اللهم عمرا طويلا بطاعتك حافلا ولا تجعل قلبى عن ذكرك غافلا وكن لى حفيظا منجيا ومعينا.

المولد النبوي الشريف المولد النبوي ليلة المولد النبوي دعاء ليلة المولد النبوي أدعية المولد النبوي دعاء يوم المولد النبوي

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
