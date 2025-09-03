قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأوقاف: مصر آمنة ومستقرة على الرغم من اشتعال المنطقة من حولنا

احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف
احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف
هاني حسين

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزرة الأوقاف، على احتفال الوزارة بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أسامة رسلان في مداخلة هاتفية  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  الاحتفالية تأتي في ظروف  إقليمية وعالمية مضطربة".

وتابع أسامة رسلان :"  نواصل عادتنا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وعلى الرغم من اشتعال المنطقة من حولنا مازالت مصر آمنة ومستقرة ".

وأكمل أسامة رسلان :" نحن أصحاب أقدم مؤسسة منهجية دينية وهو الأزهر الشريف "، مضيفا:" قمنا بإعداد فيديو من 30 عالما  ومفتيا على مستوى العالم وتحدثوا في الفيديو عن أهمية الرحمة والصدق والأمل ".

ولفت أسامة رسلان :"  نحن في زمن تكاد تتآكل فيها القيم ونسعى للعودة إلى قدر كبير من الإنسانية  والقيم والأخلاق ".

وتابع أسامة رسلان :"  وزير الأوقاف أطلق مبادرة صحح مفاهيمك منذ أقل من شهر للتعامل مع أي مفاهيم مغلوطة ترتبط بالدين أو المجتمع ". 
 

