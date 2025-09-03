وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي

قدّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى شعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

كما أعرب عن تهنئته للشيخ محمد حشاد بمناسبة فوزه في انتخابات نقابة قراء القرآن الكريم، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق في خدمة القرآن وأهله.

موقف مصري ثابت من فلسطين

وخلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدّد الدكتور أسامة الأزهري على ثبات موقف الدولة المصرية في دعم الحق الفلسطيني المشروع.

وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتواصل جهودها السياسية والإنسانية لوقف العدوان، والعمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دور مصر في نصرة القضايا العادلة

وأشار الأزهري إلى أن الموقف المصري ينطلق من قيم راسخة ومسؤولية أخلاقية ودينية، مؤكداً أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك دومًا من منطلق دعم العدالة ورفض الظلم، والوقوف مع الشعوب المقهورة في قضاياها العادلة.