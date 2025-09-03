وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة

عبر الشيخ محمود إمبابي قناوي، وكيل الأزهر الأسبق، عن امتنانه العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريمه اليوم خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن هذا التكريم لم يكن متوقعاً، وأنه جاء في مناسبة عطرة توافق مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح قناوي في تصريحات خاصة أن الرئيس بيده الطيبة وأخلاقه الرفيعة كرّم علماء مصر ومن بينهم شخصه، واصفاً ذلك بأنه كرم ما بعده كرم، موجهاً شكره للرئيس لأنه أعاده إلى الحياة بهذا التكريم، خاصة أنه تقاعد عن العمل منذ نحو عشرين عاماً.

كما وجه وكيل الأزهر الأسبق رسالة إلى وزير الأوقاف، قائلاً إن أصله الطيب ونبل أخلاقه كانا السبب في ترشيحه لهذا التكريم، مشيراً إلى معرفته به منذ زمن بعيد، ومؤكداً أنه عُرف عنه الكرم وحسن الخلق، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اختتمها بتقديم هدية تذكارية للرئيس، ثم تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “رحمة للعالمين”، تلاه كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

