ديني

رجاء حزين : تكريم الرئيس السيسي منحة ربانية في ذكرى المولد النبوي

عبد الرحمن محمد

أعربت الدكتورة رجاء حزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، عن سعادتها الغامرة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة وجهاً لوجه، مؤكدة أن هذا اللقاء مثّل شرفاً كبيراً لها، خاصة أنه جاء خلال مناسبة عطرة وهي مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضافت أستاذة الحديث أن التكريم الذي حصلت عليه من الرئيس يعد "نوراً على نور" ووساماً لا يضاهيه شرف، معتبرة أنه تتويج لمسيرتها العلمية وعملها الطويل.

كما وجهت الشكر لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على ترشيحه لها لهذا التكريم، مؤكدة أن هذا الوسام سيبقى بمثابة منحة ربانية تطوق عنقها حتى تلقى الله عز وجل.

و منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

رجاء حزين السيسي الأزهر المولد النبوي وزارة الأوقاف تكريم

