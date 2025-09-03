قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

جلال عجوة: تكريم الرئيس السيسي في المولد النبوي نصر وتأييد من الله

د. جلال عجوة
د. جلال عجوة
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور جلال عجوة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية المولد النبوي الشريف هو نصر من الله وتأييد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي محب للعلماء وأهل الدين، وهذا ليس بجديد عليه، حيث نشأ في عائلة طيبة الجذور، وكان منذ صغره مرتبطًا ببيوت الله، إذ اعتاد الجلوس في مسجد الحسين لاستذكار دروسه.

وأضاف عجوة في تصريحات بعد التكريم، أنه أبلغ الرئيس السيسي أثناء اللقاء بأنه منصور بإذن الله ومؤيد على الأعداء، ناصحًا إياه بالتوكل على الله والاستمرار في عمله.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن تكريم الرئيس اليوم لا توفيه أي عبارات حقه، داعيًا الله أن يحفظه ويرفع قدره ما دام يقدر علماء الدين ويحبهم.

ووجه عجوة رسالة إلى وزير الأوقاف قائلاً: "جزاك الله خيرًا فيما فعلت وأعانك الله على عملك"، مشيرًا إلى أن الدكتور أسامة الأزهري منبت طيب وتلميذ منضبط منذ صغره، ترعرع في الأزهر بوسطيته، ويعرف جيدًا قدر العلماء، مكرمًا إياه الله كما أكرمهم.


وشهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اختتمها بتقديم هدية تذكارية للرئيس، ثم تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “رحمة للعالمين”، تلاه كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 

جلال عجوة تكريم السيسي المولد النبوي هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف وزير الأوقاف

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

