وزير الأوقاف: مصر ثابتة في دعم فلسطين .. والإحسان جوهر الرسالة المحمدية

قدّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى شعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيدها على الجميع بالخير والبركة.

كما هنّأ الوزير الشيخ محمد حشاد، بمناسبة فوزه في انتخابات نقابة القراء، متمنيًا له التوفيق في خدمة القرآن الكريم وأهله.

مصر ترفض التهجير وتدعم قيام الدولة الفلسطينية

وخلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، جدّد الأزهري تأكيده على موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والمتمسك بدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مصر تقوم بدور محوري في وقف الحرب والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقًا من مسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية.