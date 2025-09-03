وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير

أكد الدكتور أسامة الأزهري أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمسك بموقفها الثابت في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبذل الجهود المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الشريعة تدعو للإحسان والرحمة

وخلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، أوضح وزير الأوقاف أن مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي "الإحسان"، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يربط الإحسان بالإتقان والرحمة، وأن هذا المبدأ هو الركيزة التي تبني بها الدول وتنهض بها الأمم.

الإحسان هو قمة الإتقان الممزوج بالحب

قال الأزهري إن الإحسان لا يعني فقط أداء الواجب، بل يعني أداء العمل بإتقان ومحبة ورحمة، وهو ما يعبّر عن جوهر الرسالة النبوية، ويشكّل أساس التعامل الإنساني والحضاري، داعيًا الجميع إلى استحضار هذه القيم في كل مناحي الحياة.