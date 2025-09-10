الفرق بين الآيات المحكمات والمتشابهات في القرآن الكريم.. داعية إسلامية توضح

أوضحت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير الفرق بين الآيات المحكمات والمتشابهات في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن الفهم الصحيح لهذين المفهومين يُعد أمرًا أساسيًا في تفسير كتاب الله والتعامل مع أحكامه.

وقالت أبو الخير، خلال تقديمها برنامج “وللنساء نصيب” المذاع على قناة صدى البلد، إن قول الله تعالى في سورة آل عمران: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات"، يتطلب تفسيرًا دقيقًا للتفرقة بين الآيات المحكمة التي تُعد أصل التشريع، وتلك المتشابهة التي تحتاج إلى اجتهاد في فهم معانيها.

وأضافت أن إدراك هذا التمييز يساعد المسلمين على معرفة ما يجب الالتزام به في العبادات وما يدخل في إطار التوجيه والتفسير.

وأكدت الإعلامية دينا أبو الخير، أن القرآن الكريم بآياته المحكمة والمتشابهة هو كلام الله المعجز إلى يوم القيامة.